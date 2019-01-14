Эрдоган: «Турция будет производить собственные военные самолеты»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерениях республики приступить к производству собственных военных самолетов, передает İslam.az со ссылкой на ТАСС.

Об этом турецкий лидер сообщил в воскресенье в ходе выступления в провинции Сакарья на северо-западе страны.

«После создания собственных танков и беспилотных летательных аппаратов мы также будем производить собственные самолеты», - приводит слова президента агентство.

По словам Эрдогана, «Турция должна быть сильной не только в области экономики, политики и дипломатии, но и в оборонной сфере».