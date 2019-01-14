Названы лучшие автомобили 2018 года

Эксперты издания CarsWeek.ruопределили пять лучших автомобилей прошлого года в пяти различных номинациях.

Как передает Islam.az со ссылкой на РИА Новости, звание самого надежного автомобиля получила Toyota Camry седьмого поколения. Масса новых машин снижена, а жесткость кузова увеличена.

Самой безопасной машиной эксперты признали Volvo XC90. Кроссовер оборудован множеством систем активной и пассивной безопасности, а также умной подвеской, уменьшающей возможность опрокидывания авто в нештатных ситуациях.

Самой комфортной машиной эксперты признали новое поколение Mercedes Maybach S600 с кожаной отделкой, ковриками из овечьей шерсти, минибаром с бокалами за 4 000 евро и сиденьями с регулируемой спинкой, массажем, подогревом и вентиляцией.

Самым быстрым автомобилем стал Bugatti Chiron, максимальная скорость которого составляет 420 километров в час. При этом на такой машине разрешается ездить по обычным дорогам.

Самым лучшим электрокаром 2018 года осталась Tesla Model S.