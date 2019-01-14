Муж пытался убить жену во время намаза

В Шекинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание по делу Намига Гасанова, обвиняемого в попытке убийства супруги.

Как передает İslam.az со ссылкой на Oxu.Az, на процессе под председательством судьи Рашада Гусейнова были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Судебное рассмотрение назначено на 17 января.

Отметим, что случай произошел летом прошлого года в селе Гарагашлы Агсуинского района. Житель села Н.Гасанов 1988 года рождения напал на свою жену Шабнам Гасанли 1992 года рождения, пока она совершала намаз.

Он нанес ей семь ножевых ранений в область лопатки, руки, запястья и груди.

Женщина была госпитализирована, ее жизнь удалось спасти. Н.Гасанов был задержан полицией.