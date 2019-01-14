В Египте запускается проект по просвещению лиц, вступающих в брак

Комитет по предложениям и жалобам Палаты представителей Египта одобрил предложение нескольких депутатов об обязательном прохождении специальных просветительских курсов для лиц, планирующих вступить в брак.

Как сообщает İslam.az, правительство поддерживает данную инициативу и в настоящее время Министерство социальной солидарности работает над выполнением директив Президента Абдель Фаттаха ас-Сиси по сохранению египетской семьи и уменьшению количества разводов, и запускает проект по просвещению желающих вступить в брак.

Координатор просветительского проекта «Мавадда» при Министерстве социальной солидарности Невин Талаат заявила, что по поручению главы египетского государства министерство разрабатывает проект по сохранению целостности египетской семьи. В настоящее время министерство работает над проектом, который будет официально запущен в феврале этого года во всех провинциях Египта. По ее словам, данный проект ориентирован на группу людей в возрасте от 20 до 35 лет. Для его реализации планируется организовать специальные просветительские курсы в университетах, а также различных местах, где сосредоточено большое число молодежи. Их будут обучать на основе научных материалов, включающих рекомендации по решению многих проблем, с которыми сталкиваются молодожены.

Н.Талаат особо подчеркнула, что в Египте ежегодно регистрируется 198 тысяч случаев разводов, большинство из которых происходят в первые три года брака.