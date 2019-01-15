Трамп обсудил с Эрдоганом экономическое сотрудничество

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе разговора с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил с ним экономическое сотрудничество двух стран.

Как передаёт Islam.az, об этом Трамп написал на своей странице в Twitter.

«Говорил с президентом Турции Эрдоганом... Поговорили об экономических делах между США и Турцией – большой потенциал для существенного расширения!» – отметил глава США.

Также он добавил, что обсудил с турецким лидером идею создания зон безопасности в Сирии и борьбу с террористами.