Читатель спрашивает: Обязательно ли претворяется в жизнь проклятье в адрес другого человека?

Во-первых, отметим, что проклятье в Исламе не приветствуется. Следует по мере возможностей простить того, кто причинил вред и не стремиться отомстить. Однако у каждого притесненного есть право проклясть тирана, и это его молитва принимается в кратчайшие сроки. Об этом говорится и в хадисах.

Однако неверно предполагать, что каждое проклятье сбудется. Иногда люди угрожают друг другу взаимными проклятьями. Однако забывают, что сбывается проклятье лишь притесняемого человека. В противном случае, сколько бы человека не проклинали, ему не будет никакого вреда.