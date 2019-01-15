Спецслужбы: ИГИЛ готовит вторжение в Таджикистан

Бывший глава таджикского ОМОНа Гулмурод Халимов, который, вступив в международную террористическую группировку «Исламское государство», стал одним из ее ключевых лидеров, готовит вторжение на территорию Таджикистана.

Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах республики сообщает «Фергана». По словам собеседника агентства, сейчас Халимов вместе с несколькими десятками сторонников находится в районе Мунджон афганской провинции Бадахшан, в 80 километрах от границы с Таджикистаном.

Отмечается, что эмиссары Халимова уже проникают на территорию республики под видом торговцев и отслеживают ситуацию в приграничной с Афганистаном Горно-Бадахшанской автономной области и изучают возможности для рекрутирования новых сторонников.

Напомним, бывший командир таджикского ОМОН примкнул к ИГИЛ в апреле 2015 года. США объявили крупное вознаграждение за его поимку.