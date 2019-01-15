ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Может ли мусульманин вступить в брак с немусульманкой? Может ли мусульманин вступить в брак с немусульманкой?
Скоро в Карабахе начнется война - эксперт Скоро в Карабахе начнется война - эксперт
Кем является Имран, о котором повествуется в суре Али-Имран? Кем является Имран, о котором повествуется в суре Али-Имран?
Следует ли ополаскивать рот во время малого омовения? Следует ли ополаскивать рот во время малого омовения?
Госкомитет назвал главную причину разводов в Азербайджане Госкомитет назвал главную причину разводов в Азербайджане

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Янв.2019
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
Новости » Новости по миру

Эрдоган: Анкара и Вашингтон пришли к единому мнению по Сирии

Турция и США на протяжении долгого времени придерживались разных позиций по Сирии, это вызывало беспокойство Анкары, так как наши страны являются стратегическими партнерами, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая сегодня в парламенте, сообщает Anadolu.

По его словам, в декабре 2018 года, когда Турция завершала подготовку к антитеррористической операции на востоке Сирии, президент США пообещал вывести американские войска из Сирии. Однако накануне глава Белого дома выступил с заявлением в соцсетях, которые вызвали обеспокоенность Анкары, после чего состоялся разговор с главой Белого дома.

"Сообщения Трампа в Twitter меня и моих коллег опечалили. Вчера мы снова переговорили с ним по телефону. Это был очень продуктивный разговор. Я верю, что мы пришли с Трампом к единому пониманию ситуации в Сирии. Он еще раз подтвердил намерение вывести войска и пожелание, чтобы зона безопасности была создана нами. Турция сделает все, что необходимо, чтобы решить эту проблему", - заявил Эрдоган.

Как отметил турецкий лидер, определенные силы, ставшие причиной кровопролития в Сирии, полагали, что Турция будет сидеть сложа руки на фоне процессов в регионе: «Эти же силы были нацелены на то, чтобы кризис, подобный сирийскому, разразился на территории Турции. Однако Анкара пресекла и будет пресекать подобные планы».


Опубликовано:15 Январь, 2019  15:58, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
15 Январь, 2019
Освобожден захваченный боевиками "Боко Харам" город
15 Январь, 2019
Израильские христиане атаковали музей, в котором выставили распятие Рональда Макдональда
15 Январь, 2019
Иранского шпиона выявили в немецкой армии
15 Январь, 2019
Спецслужбы: ИГИЛ готовит вторжение в Таджикистан
15 Январь, 2019
Иран не смог вывести свой спутник на орбиту

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
15 Январь, 2019
Освобожден захваченный боевиками "Боко Харам" город
15 Январь, 2019

Израильские христиане атаковали музей, в котором выставили распятие Рональда Макдональда
15 Январь, 2019
Иранского шпиона выявили в немецкой армии
15 Январь, 2019

Эрдоган: Анкара и Вашингтон пришли к единому мнению по Сирии
15 Январь, 2019

В Азербайджане резко похолодает, в Баку пойдет мокрый снег
15 Январь, 2019

Спецслужбы: ИГИЛ готовит вторжение в Таджикистан
15 Январь, 2019
Иран не смог вывести свой спутник на орбиту
15 Январь, 2019
В Турции уничтожен особо опасный террорист
15 Январь, 2019

Обязательно ли претворяется в жизнь проклятье в адрес другого человека? Ислам в вопросах
15 Январь, 2019
Трамп обсудил с Эрдоганом экономическое сотрудничество
15 Январь, 2019

Боевики "Исламского государства" захватили город в Нигерии
14 Январь, 2019
Мэр Гданьска умер от ножевых ранений
14 Январь, 2019

В Египте запускается проект по просвещению лиц, вступающих в брак
14 Январь, 2019

Муж пытался убить жену во время намаза СУД
14 Январь, 2019

Названы лучшие автомобили 2018 года
14 Январь, 2019

Эрдоган: «Турция будет производить собственные военные самолеты»
14 Январь, 2019
В Казахстане спецслужбы предотвратили ряд терактов
14 Январь, 2019

В Азербайджане могут поднять цены на хадж
14 Январь, 2019
Трамп пригрозил Турции экономическими мерами
14 Январь, 2019

Кем был Джафари-таййар? Ислам в вопросах
14 Январь, 2019

Boeing-707 разбился в окрестностях Тегерана, есть погибшие
14 Январь, 2019

Израиль нарастит удары по целям Ирана в Сирии
12 Январь, 2019
США направили к берегам Сирии группу кораблей
12 Январь, 2019
ВВС Израиля атаковали позиции ХАМАС в секторе Газа
12 Январь, 2019

Может ли мусульманин вступить в брак с немусульманкой? Ислам в вопросах
12 Январь, 2019
Число скончавшихся в Грузии от гриппа достигло 15-ти человек
12 Январь, 2019
B стычках с израильскими военными погибла палестинка
11 Январь, 2019
За незаконную религиозную пропаганду из Азербайджана депортированы иностранцы
11 Январь, 2019

Президент Ильхам Алиев объявил 2019 год в Азербайджане "Годом Насими"
11 Январь, 2019

Нынешней ночью отмечается мовлуд Ее светлости Зейнаб (а)
11 Январь, 2019

Более 40 тысяч женщин в Саудовской Аравии получили водительские права
© 2019 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com