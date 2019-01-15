Иранского шпиона выявили в немецкой армии

В Германии правоохранительные органы задержали 50-летнего жителя страны, который служил в структурах бундесвера и, возможно, был завербован иранскими спецслужбами, сообщает на своем сайте журнал Spiegel.

Согласно информации, подозреваемый Абдул Хамид С. - этнический афганец - имел доступ к засекреченной информации, касающейся участия ФРГ в операции в Афганистане. Мужчина оказывал командованию бундесвера лингвистические услуги, а также предоставлял краеведческую информацию.

Сколько именно времени он работал на иранскую сторону, не уточняется. Другие подробности не приводятся. Также не сообщается, предъявлены ли ему обвинения.