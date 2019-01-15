Израильские христиане атаковали музей, в котором выставили распятие Рональда Макдональда

В Израиле прошли протесты из-за «McJesus» — скульптуры в виде распятого Рональда Макдональда (символа ресторана быстрого питания «Макдоналдс»).

Сотни христиан призывали убрать скульптуру «McJesus», которая демонстрировалась в музее в городе Хайфа.

Участники беспорядков бросали в музей камни и бутылки с зажигательной смесью, в результате были ранены трое полицейских.

Директор музея Ниссим Таль рассказал, что выставка работает уже несколько месяцев, и претензий к ней не было.

Представители музея отказались убирать произведение искусства, заявив, что это нарушит свободу самовыражения.