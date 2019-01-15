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Освобожден захваченный боевиками "Боко Харам" город

Правительственная армия Нигерии сумела вернуть под свой контроль город Ранн (штат Борно), захваченный ранее отрядами радикальной группировки "Боко харам", присягнувшими на верность террористической организации "Исламское государство".

Как передает Islam.az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники в силовых структурах.

По их данным, день спустя после нападения экстремистов войска сумели отвоевать Ранн. "Боко харам" вошел в город во второй половине дня 14 января. Бой продолжался около трех часов. Армия отступила, но позднее вернулась", - указали источники агентства.


Опубликовано:15 Январь, 2019  19:08, ]]>Печать]]>
 
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