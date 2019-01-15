Читатель спрашивает: В каких источниках можно ознакомиться с достоверными хадисами? Существует ли книга, в которой собраны лишь достоверные хадисы?

Как известно, часть хадисов, повествуемых от непорочных, являются достоверными, а часть – нет. По степени достоверности хадисы делятся на множество категорий. Трудно найти классический источник, содержащий лишь достоверные хадисы. Несмотря на то, что в названиях некоторых книг содержится слово «сахих», это вовсе не означает содержание в них лишь верных хадисов. Потому что у каждого ученого свой взгляд на достоверность хадиса. Чтобы отличить достоверных хадис от недостоверного следует обладать определенными знаниями или же обратиться к образованным в религиозном плане людям.