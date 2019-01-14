Как начпрод азербайджанской армии примкнул к джихадистам в Сирии

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по делу 40-летнего жителя Баку Эльданиза Мамедова по прозвищу Абу Джихад, обвиняемого в участии в боевых действиях в Сирии в рядах террористической организации "Исламское государство".

Как сообщает İslam.az со ссылкой на haqqin.az, согласно обвинительному акту, Эльданиз Мамедов 13 июня 2013 года отправился в турецкую провинцию Хатай, а оттуда в сирийский город Артма для участия в боевых действиях. В Артме он вступил в ряды возглавляемых игиловцами Абу Хамзой и Абу Ханифом Дагестани вооруженных группировок, штаб которых располагался в Алеппо.

До января 2014 года Э. Мамедов участвовал в боях против правительственных сил Сирии. В конце января того же года вернулся в Азербайджан. Примерно через год Мамедов вновь отправляется в Сирию - на этот раз в регион Джераблус, где присоединился к группировке командира ИГ по прозвищу Ясир, действующей в районе Табки. Затем воевал в Ракке в группировке игиловца по прозвищу Харис.

Оставил армию и попал в тюрьму...

В обвинительном акте зафиксирована и биография Э.Мамедова. Там говорится, что по окончании военного лицея имени Дж. Нахчыванского Абу Джихад в 1996 году поступил в Высшую военно-морскую школу. До 2005 года служил в различных воинских частях начальником продовольственно-вещевой службы. В апреле 2005 года по собственному желанию был уволен в запас.

Через некоторое время после увольнения Мамедова приговорили к 7 годам и 7 месяцам тюремного заключения за незаконное хранение оружия и другие правонарушения. После освобождения в 2012 году Мамедов узнал, что Васиф Худавердиев, с которым он познакомился в исправительном учреждении №9, отправился в Сирию, где присоединился к ИГ. Мамедов связался с ним по скайпу. Васиф позвал его в Сирию. Недолго думая, Э. Мамедов отправляется туда, где, по его мнению, господствует шариат и где он будет бороться против неверных.

В начале пути в сирийский ад

В своих показаниях следствию Абу Джихад заявил, что летом 2013 года он отправился из Баку в Турцию. Добравшись до провинции Хатай, связался с контрабандистами, телефоны которых ему ранее дал Васиф, и с их помощью незаконно пересек турецко-сирийскую границу, прибыв в Артма. Там вступил в ряды джихадистов, принимал участие в боях против сирийских правительственных сил.

Из показаний обвиняемого: «Прибывших впервые в Сирию обучали обращению с огнестрельным оружием. Когда я оказался в Сирии и присоединился к джихадистам, был месяц Рамазан. В это время учения не проводились. Поэтому за время пребывания в группировке "Джейшул Мухаджирун" я не проходил военной подготовки. По окончании Рамазана покинул эту группу. Не участвовал в военных учениях, участвовал только в религиозных учениях».

Вернулся в Азербайджан, а год спустя опять в Сирию...

В своих показаниях Мамедов заявляет, что так как он был военным, то присоединился к группировке «Шухада», входившей в состав ИГ, без какой-либо военной подготовки. Через некоторое время с разрешения командира группировки вернулся в Азербайджан, чтобы увидеться с семьей. Проведя в Азербайджане около года, Эльданиз решает вернуться в Сирию - на этот раз через Киев. Он связался с неким Муслимом, с которым познакомился через членов ИГ. За 300 долларов Муслим сделал ему поддельный паспорт гражданина Таджикистана.

С этим документом Абу Джихад прибыл из Украины в Турцию, а оттуда в сирийский Джераблус. В то время город был полностью под контролем ИГ. Эльданиз направился в столицу ИГ - Ракку, где вместе с джихадистами из Азербайджана изучал законы шариата: «Меня обучали только основным правилам религии. По окончании обучения отправили в город Табка провинции Ракка».

В Табке он присоединился к группировке из 100 человек во главе с Ясиром. Наряду с Мамедовым в группировке были и другие граждане Азербайджана - Абдулла Лезги, Ибрагим Лезги, Абу Райя, Абу Тураб Лезги и Абу Кемаль Азери. Все они принимали участие в активных боевых действиях.

«Время от времени были перестрелки с ПКК...»

Как заявил в своих показаниях Э. Мамедов, после гибели Ясира главой группировки был назначен турок по прозвищу Харис. В составе этой группировки он принимал участие в обороне поселка Джарияда провинции Ракка: «Боевое дежурство длилось три-четыре часа. Во время моих дежурств иногда случались перестрелки с боевиками ПКК».

Абу Джихад в показаниях суду заявлял, что не участвовал ни в одном из боев в Сирии, что лишь защищался с оружием в руках во время перестрелок. Однако в первоначальных показаниях следствию он говорил, что во время пребывания в группировке ему был выдан автомат и что он использовал это оружие во время боев против ПКК и сил коалиции в течение двух месяцев. В последующих заявлениях он не признал себя виновным. Он показал, что носил во время своего пребывания в Сирии огнестрельное оружие, что каждый житель данного района в целях самозащиты имеет огнестрельное оружие, что не участвовал в боевых действиях в составе ИГ, что вообще не принимал участия в каких-либо боевых действиях, что прежними заявлениями оговорил себя, но при этом не пожелал объяснить причин этого.

Джихадисты знали друг друга по прозвищам

Мамедов также заявил, что присоединившиеся к ИГ джихадисты узнавали друг друга по религиозным прозвищам. К каждому обращались только по прозвищу. По этой причине имена и фамилии конкретных лиц практически неизвестны. Кроме того, когда кто-то проявлял интерес к анкетным данным кого-то, этого человека сразу же начинали подозревать в шпионаже.

По словам Мамедова, ИГ платило ему 50 долларов в месяц. После почти года боев в рядах группировки по настоянию семьи решил вернуться в Азербайджан. За попытку покинуть ИГ без разрешения был арестован на три месяца. После освобождения в декабре 2016 года некий контрабандист за 1000 долларов перевел его из поселка Азаз в турецкий город Килис. Пробыв там некоторое время, Мамедов был задержан правоохранительными органами Турции и депортирован в Азербайджан.

Абу Джихад был также популярным блогером

Следует отметить, что Абу Джихад также вел популярную среди игиловцев страницу в Instagram. В своих показаниях на следствии он сказал, что с начиная с 2013 года имел учетные записи в Facebook, Instagram и других соцсетях. Находясь в Сирии, общался с близкими и друзьями в Азербайджане посредством этих страниц. Создал в Instagram страницу abu cihadddd, где размещал снятые в Сирии фотографии и видео.

Допрошенный в качестве свидетеля отец Э. Мамедова, Лазым, заявил, что Эльданиз после своего освобождения из заключения в 2013 году сообщил, что едет в Турцию на работу. Эльданиз несколько раз связывался с родственниками, говорил, что работает переводчиком с русского языка в одном из магазинов.

«До января 2014 года я не знал о переезде Эльданиза в Сирию и его участии в боевых действиях. Мы думали, что он в Турции».

Л.Мамедов в своих показаниях заявил, что сын, вернувшись в Баку, изредка подрабатывал торговлей. Затем под предлогом работы уехал в Украину. В течение четырех месяцев о нем не было никакой информации. Позже Эльданиз, позвонив родным, сказал, что находится в Сирии.

Из показаний Лазыма Мамедова: «Узнав, что сын присоединился к джихадистам, сильно разозлился на него, сказал, что он поступил неправильно, что все происходящее там - игра, что его обманули. Он же повторял одно и то же. Спустя полгода после этого разговора Эльданиз позвонил и сказал, что находится в Турции».

Суд приговорил Э. Мамедова к 15 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Сотни граждан Азербайджана, принимавших участие в боевых действиях в составе группировок ИГ, были убиты в Сирии и Ираке. И хотя некоторые из них смогли вернуться на родину, они были арестованы и приговорены к длительным срокам тюремного заключения.