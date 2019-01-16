В Сербии задержали готовившего покушение на Путина боевика

В сербском городе Нови-Пазар задержан боевик, который, вероятно, готовил покушение на президента России Владимира Путина во время его визита в Белград, куда он прибывает 17 января. Об этом пишет сербское издание Informer.

Согласно информации, подозрения пали на некоего Армина Алибашича, которого называют ваххабитом.

В материале издания отмечается, что 21-летний Армин причислял себя к сторонникам группировки "Исламское государство".

По мнению спецслужб страны, покушение Армин планировал совершить в ходе визита президента России Владимира Путина в Сербию.

"Внимание правоохранителей привлек рюкзак молодого человека. В нем была обнаружена винтовка с оптическим прицелом", - говорится в сообщении Informer.

Сотрудники Агентства информационной безопасности Сербии вместе с полицейскими уже обыскали квартиру Армина и нашли там арсенал оружия. Кроме того, сказано о "компонентах для изготовления взрывного устройства". Также отмечается, что в квартире он хранил символику ИГ.