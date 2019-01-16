Импичмент Трампу может быть запущен в ближайшее время

Представители Демократической партии могут запустить процедуру импичмента президенту США Дональду Трампу в ближайшее время.

Как передает Islam.az, об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в политических кругах Вашингтона.

Однако отмечается, что демократы реально оценивают возможность отставки Д.Трампа, поэтому придерживаются плана - навредить ему как потенциальному кандидату на следующих президентских выборах.

«Понятно, что отправить Трампа в отставку через импичмент практически невозможно, учитывая республиканское большинство в сенате», - заявил собеседник издания.