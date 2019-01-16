Турецкий министр: США обязаны выдать Гюлена

США как правовое государство обязаны выдать Турции главаря террористического течения "Параллельное государство" (FETÖ) Фетуллаха Гюлена, и Анкара воспользуется всеми законными путями для того, чтобы добиться его экстрадиции.

Как передает Islam.az со ссылкой на "Анадолу", об этом заявил министр юстиции Турции Абдулхамит Гюль в прямом эфире одного из турецких телеканалов.

Министр выразил надежду на то, что США все-таки экстрадируют Гюлена в Турцию.

По его словам, согласно международному праву, США обязаны выдать Турции главаря FETÖ, и Анкара продолжит предпринимать для этого всевозможные шаги.

«Мы не позволим, чтобы сторонники Гюлена действовали в Турции», - подчеркнул далее Гюль.

Министр также затронул тему расследования убийства саудовского журналиста Джемаля Кашикчы.

«Турция с первого дня провела успешное расследование. Нам удалось раскрыть многие нюансы преступления и найти виновных по делу, которое было обречено на провал. Преступление было совершено на территории Турции и должно быть здесь расследовано. Судебная система Турции будет до конца следить за ходом расследования», - сказал Гюль.

Группа военнослужащих ВС Турции, состоящих в течении Гюлена, в ночь с 15 на 16 июля 2016 года предприняла попытку вооруженного захвата власти в стране.

Действия хунты были решительно пресечены благодаря действиям руководства страны и органов правопорядка, а также рядовых граждан. Погиб 251 человек.