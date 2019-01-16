Читатель спрашивает: Харун, Гарут и Гарун, упоминаемые в Коране – одна и та же личность?

Эти три имени, упоминаемые в Коране, принадлежат различным людям.

Его Светлость Харун (а) был братом пророка Мусы (а) и его самым близким помощником. Он также был пророком, и Муса (а) назначил его своим преемником.

Гарут, - один из двух ангелов, упоминаемых в Коране (Гарут и Марут). По мнению некоторых ученых, это не ангелы, а два колдуна. В Коране их история подробно описана.

Гарун же жил в бытность пророка Мусы (а). Сначала он был верующим, разбогател с помощью пророка Мусы (а), но затем богатство сбило его с верного пути. Гарун выступил против Мусы (а), потратив свое состояние на борьбу с ним. Пророк Муса (а) проклял его, и он низвергся в бездну вместе со своим богатством.