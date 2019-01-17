В Турции вынесли приговор террористу-азербайджанцу

В Турции вынесли приговор россиянину азербайджанского происхождения.

Как передает Islam.az со ссылкой на Oxu.Az, азербайджанец, обвиняемый в связи с ИГИЛ, приговорен к шести годам и трем месяцам лишения свободы.

В ходе расследования было установлено, что Атакиши Акшын с помощью WhatsApp наладил связь с членами ИГИЛ. Он находился в розыске по линии Интерпола.

Подсудимый не стал признавать свою вину и попросил оправдательного приговора.

«Я мусульманин. Не пью, не играю в азартные игры. Три года назад приехал в Турцию, чтобы прокормить жену с детьми, которые живут в России. У меня были серьезные проблемы с родственниками супруги. Теща оклеветала меня, а российские правоохранительные органы отнеслись к этому всерьез».