В Киргизии чиновника выгнали с заседания парламента из-за внешнего вида

Депутатов киргизского парламента возмутил внешний вид сотрудника Агентства начального профобразования, и тому пришлось покинуть зал заседаний. Sputnik Кыргызстан опубликовал видео инцидента.

Талантбек Тынысов пришел на заседание без галстука. Когда один из депутатов спросил, кто представляет агентство, он поднялся и пояснил, что возглавляет отдел финансирования и бухгалтерского учета.

Парламентарий поинтересовался, почему тот в футболке. Тынысов ответил, что на нем джемпер и что он вынужден был прийти на заседание вместо заболевшего руководителя.

"Есть регламент, где прописано, какую одежду надо носить в Жогорку Кенеше (законодательный орган Киргизии. — Прим. ред.). Что это такое? Аппарат Жогорку Кенеша, почему вы не смотрите? Аппарат правительства и представитель кабмина, это что? Базар?" — возмутился вице-спикер Мирлан Бакиров.

Он добавил, что чиновника нет в списке приглашенных, и попросил его покинуть зал заседаний.