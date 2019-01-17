Высота волны в Каспийском море составляет 7,5 метров

По данным на 15:00, в некоторых местах Баку и Абшеронского полуострова максимальная скорость северо-западного ветра составляет 30 м/с, в Сумгайыте – 40 м/с.

Как сообщает Islam.az, об этом говорится в оперативной информации штаба, созданного в министерстве экологии и природных ресурсов.

Высота волны в открытом море составляет 7,5 метров. В большинстве районов республики идут дожди, в горных и предгорных районах – снег. Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составляет 2 градуса тепла, в горных районах – 1-3 градуса тепла, предгорных районах – 0-3 градуса тепла, в низменных районах – 4-5 градусов тепла.