Закулисье решения США уйти из Сирии

Неожиданные решения в политике всегда имеют место. На этот раз мир удивил Дональд Трамп. Он поднял много вопросов, заявив, что американские войска будут выведены из Сирии. Процесс еще не начался и не завершился. Однако эксперты прогнозируют его геополитические последствия.

Их анализ показывает, что на самом деле геополитическая ситуация в регионе довольно сложная. Крупные державы не раскрывают своих карт. Их действия больше напоминают маневры, направленные на изучение мнения противоположной стороны. С этой точки зрения сложившаяся картина заставляет задуматься. Похоже, что на Ближнем Востоке происходят процессы, которые могут изменить геополитический ландшафт в целом. Их возможные результаты представляют интерес для специалистов. Влияние каких сил возрастет? Как Америка отреагирует на эту ситуацию? Мы сочли необходимым шире остановиться на этих вопросах.

Сюрприз Трампа: какую цель преследует?

После заявления президента США Дональда Трампа о выводе военного контингента США из Сирии возникло глобальное замешательство. Страны сразу отреагировали на это. Прежде всего, стало ясно, что геополитическое влияние Америки на Ближнем Востоке чрезвычайно велико, потому что даже крупные державы задались вопросом: чем будет заполнена пустота? В самих Соединенных Штатах политики очень обеспокоены. Некоторые возразили против решения, другие же заявили, что Вашингтон мыслит стратегически.

Реакция России и Франции тоже была интересной. Президент Эммануэль Макрон раскритиковал решение президента США и назвал его безответственным. И сразу же заявил, что Франция готова занять освободившееся место. Организация аширатов в Сирии заявили свой протест. Они обвинили Францию в помощи террористам и фактически бросили ей воинственный вызов.

Россия же поступила тоньше. Москва прежде всего выразила сомнение в том, что Вашингтон выполнит свое обещание. Российские политики заявили, что неизвестно, что именно подразумевает администрация США под уходом из Сирии. И по этой причине придется еще ждать.

На фоне этого повышенный интерес представляло отношение Ирана и Турции к обещанию Д.Трампа. Интересно, что Иран промолчал, не выразив какой-либо серьезной идеи. Это означает, что Тегеран хотел бы, чтобы Америка покинула Сирию, но не уверен в этом. Тегеран убежден, что будет разработан некий план компенсации выхода американских войск из Сирии. Можно полагать, что в этом пункте позиции Москвы и Тегерана совпадают.

Турция же отреагировала более эмоционально. Ранее в СМИ распространилась информация о том, что на это решение Д.Трампа спровоцировал Реджеп Тайип Эрдоган. Демонстрируя высокую волю, решительной и конкретной позицией президент Турции оказал психологическое влияние на Д.Трампа и сумел донести до него реальное положение дел в Сирии. В частности, Р.Т.Эрдоган доказал, что Турция в одиночку сможет уничтожить и оставшиеся части ИГИЛ.

Однако очень скоро выяснилось, что эта информация была несколько преувеличена, поскольку по мере того, как Д.Трамп доводил суть стоящих за предпринятым им шагом моментов, картина становилась все более определенной. Мы вернемся к этой стороне вопроса чуть позже. Здесь же отметим, что, в отличие от других крупных держав, Анкара однозначно приветствует этот шаг США. На высоком уровне было заявлено, что Америка сделала стратегически верный шаг, и его необходимо реализовать. Эксперты спрашивают: почему Турция поверила Д.Трампу, в то время как большинство крупных государств с сомнением отнеслись к ситуации?

Прежде всего, здесь привлекает внимание реалистичная оценка Турцией ситуации на сирийской сцене. Анкара получает шанс, независимо от того, когда Америка выведет своих солдат с поля битвы. Во-первых, выясняется, что Вашингтон может и не идти до конца по пути с террористическими группировками и при соответствующих геополитических условиях может отвернуться от них, как это имело место в случае с «Аль-Каида» и ИГИЛ.

Во-вторых, Турция, воспользовавшись сложившейся ситуацией, получает два преимущества. Одно из них – возникновение базы для военного вмешательства в Сирию, потому что пустота в регионе должна быть заполнена, и почему бы это не сделать ближайшему соседу Сирии? Если далекие Россия или Франция претендуют на этот статус, то почему Турция не может? К тому же на Ближнем Востоке нет второго государства, которое могло бы претендовать на этот статус. Иран и так изолирован. Авторитет Саудовской Аравии подорван. Египет не настолько силен. Остается Турция!

За новое лидерство: гонка обостряется

Второй момент – это укрепление Турции как геополитической силы, поскольку, если Вашингтон собирается уйти из Сирии, то на этом фоне усиливаются прежде всего позиции Турции. Активность Анкары растет. В качестве признака этого можно привести тот факт, что ряд сил внутри Сирии сделали заявления в поддержку Турции. Среди них можно назвать живущих в северной части Сирии аширатов, которые объединились в организацию и пригласили Турцию в регион. И среди вооруженных группировок можно отметить поддержку Турцией Свободной Сирийской Армии, имеющей в составе десятки тысяч членов. Среди простого населения тоже немало тех, кто положительно относится к Анкаре.

Очевидно, что Россия и Иран также признают ведущую роль Турции. Для России здесь имеются только положительные стороны, потому что, как сверхдержава, она имеет влияние на всем Ближнем Востоке, в том числе и в Сирии. И если Турция с ней заодно, то Москва от этого только выигрывает. Анкара, будучи членом НАТО, обеспечивает с Россией безопасность в сирийском вопросе. В то же время мусульманское население региона может нормально воспринять тех, кто дружественен к туркам-мусульманам. Наряду с этим, Россия, действуя совместно с Турцией, завоевала бы симпатию тюркских народов на широком геополитическом пространстве.

Благоприятные условия складываются и для Ирана. Прежде всего, если на месте Америки окажется Турция, Тегеран будет доволен. Турция, продемонстрировав решительность в вопросе санкций против Ирана, защитила Тегеран. Кроме того, два гигантских государства региона получают возможность действовать совместно. И в мазхабском аспекте Иран на примере Турции продемонстрирует, что не враждебен к суннитам. Наконец, если отношения между двумя государствами развиваются во всех сферах, то это выгодно обеим сторонам.

Все это побуждает Иран быть лояльным к геополитическому росту Турции. Некоторым арабским странам выгодно усиление авторитета Турции в регионе. Они осознают, что Анкара поступает справедливо. К тому же в последние годы не видно второго мусульманского государства, которое проявляло бы такую активность в Палестинском вопросе, как Турция.

Следовательно, решение США вывести войска из Сирии прямо или косвенно открывает новую возможность для роста геополитического влияния Турции. Поэтому это решение имеет серьезное значение для Турции независимо от того, когда Вашингтон выведет своих солдат из Сирии. Анкара, взвесив все, приветствует решение Д.Трампа.

В этом контексте эксперты особо указывают на возможность нового этапа в американо-турецких отношениях. Неслучайно американская пресса публикует серию статей о Турции как главном союзнике страны на Ближнем Востоке. Официальные лица двух государств также подтверждают, что проблемы решаются. В 2019 году даже запланирован визит Дональда Трампа в Турцию.

Посмотрим теперь на проблему в свете оттенков геополитической динамики в регионе и вышеуказанных шагов Д.Трампа. Президент США после своего решения о выходе из Сирии совершил секретный визит в Ирак. Там он заявил, что они не уходят из Ирака и, при необходимости, мобильные силы смогут провести операции в Сирии. Следовательно, учитывая высокие технологические возможности, США фактически ничего не теряют с точки зрения военной безопасности, зато получают геополитические дивиденды. Так, на поле боя остаются другие крупные игроки – Россия, Турция и Иран! Кто выиграет? Это покажет время. Тем не менее, похоже, что Д.Трамп сделал со стратегической точки зрения более дальновидный шаг. Об этом говорят и члены Конгресса США.

Следует подчеркнуть, что арабские страны региона уже начали поддерживать Башара Асада. После визита президента Судана в Дамаск остальные также начали действовать. Они готовятся открыть свои посольства в этой стране. Легитимизуется ли вновь Асад? Признает ли его арабский союз? Эти вопросы тоже имеют немаловажное значение.

Рассматривая ситуацию в этом контексте, мы видим, что главной задачей Вашингтона будет регулирование отношений с курдскими группировками в Сирии. В этой связи пока вызов Америки звучит так: «Мы будем защищать наших курдских союзников»! Пока неизвестно, так ли это. Но ясно одно: соотношение геополитических сил на Ближнем Востоке, включая Сирию, меняется. В чью пользу? Сейчас трудно однозначно ответить на этот вопрос.

Newtimes.az