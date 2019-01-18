ИГ заявило об ответственности за взрыв в Магнитогорске

Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрыв жилого дома в Магнитогорске.

Как передаёт İslam.az со ссылкой на «Газета.ru», об этом сообщает SITE Intelligence Group, которая отслеживает активность боевиков в интернете.

Отмечается, что в одной из газет, издаваемой террористами, появилось заявление о том, что ИГ берёт на себя ответственность за взрыв в жилом доме в Магнитогорске, а также за взрыв в маршрутном автобусе на следующий день.

Напомним, что в результате обрушения входа в многоэтажный жилой дом в Магнитогорске погибло 39 человек.