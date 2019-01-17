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Новости » Ислам в вопросах

Что за стена в форме полкруга возле Каабы?

Читатель спрашивает: Что за стена в форме полкруга возле Каабы?

В Мекке напротив северной двери Каабы, между рукнами (углами) Шама и Ирака имеется полукруглая стена высотой примерно 1.3 метра. Внутренность стены устлана  мрамором. Это место называют Хиджри-Исмаил.  По преданию, пророк Исмаил (а) вместе со своей матерью Хаджар соорудили в этом месте палатку и жили тут. И могила Хаджар находится внутри Хиджри-Исмаила.  В некоторых преданиях говорится, что в Хиджри-Исмаиле похоронено несколько пророков. Пишут о том, что могила пророка Исмаила (а) тоже находится здесь. На церемонии хаджа во время тавафа нельзя проходить между Каабой и Хиджри-Исмаилом. Наоборот, следует пройти по внешней стороне Хиджри-Исмаила.  Это показывает, что Хиджри-Исмаил является таким же священным местом, как Кааба.


Опубликовано:18 Январь, 2019  12:01, ]]>Печать]]>
 
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