Читатель спрашивает: Что за стена в форме полкруга возле Каабы?

В Мекке напротив северной двери Каабы, между рукнами (углами) Шама и Ирака имеется полукруглая стена высотой примерно 1.3 метра. Внутренность стены устлана мрамором. Это место называют Хиджри-Исмаил. По преданию, пророк Исмаил (а) вместе со своей матерью Хаджар соорудили в этом месте палатку и жили тут. И могила Хаджар находится внутри Хиджри-Исмаила. В некоторых преданиях говорится, что в Хиджри-Исмаиле похоронено несколько пророков. Пишут о том, что могила пророка Исмаила (а) тоже находится здесь. На церемонии хаджа во время тавафа нельзя проходить между Каабой и Хиджри-Исмаилом. Наоборот, следует пройти по внешней стороне Хиджри-Исмаила. Это показывает, что Хиджри-Исмаил является таким же священным местом, как Кааба.