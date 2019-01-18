Саудовская Аравия намерена вложить в Россию миллиарды долларов

Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалих заявил, что государство намерено инвестировать в экономику России миллиарды долларов.

Как передает İslam.az, об этом он сообщил местному телеканалу «Аль-Ихбария».

По его словам, этот вопрос уже обсуждался с главой Российского фонда прямых инвестиций.

Халед аль-Фалих подчеркнул, что вложения планируются как в газовую отрасль, так и в нефтехимическое производство.

Также министр подчеркнул, что ответные инвестиции в экономику Саудовской Аравии планируются и со стороны России.