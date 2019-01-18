Ученые предупредили об угрозе столкновения Земли с астероидом

В 2068 году астероид Апофис может столкнуться с Землей.

Как передает Islam.az со ссылкой на Life.ru, об этом заявили специалисты кафедры небесной механики Петербургского государственного университета.

Они просчитали, что уже в 2029 году он будет находится в 10 раз ближе к планете, чем расстояние от Земли до Луны.

«Уникальной особенностью этого астероида является точно установленное тесное сближение с Землей 13 апреля 2029 года на расстояние 38 тысяч километров», - сказано в сообщении.

Свое название астероид получил в честь древнеегипетского бога зла и разрушения.