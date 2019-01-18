Читатель спрашивает: Откуда, то есть из чьего дома Пророк отправился в Мерадж?

Пророк самым прекрасным образом выполнял Исламские законы. В том числе, он соблюдал силейи-рахим, то есть поддерживал дружеские отношения с родственниками. Его светлость часто шел в гости к своим родственникам, иногда оставался ночевать у них. В ночь Мераджа (вознесения) Пророк остался ночевать в доме своей двоюродной сестры по отцу Умми-Хани бинт Абу Талиба (сестра Имама Али). В Мерадж Его светлость отправился из этого дома.