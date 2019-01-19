14 мигрантов пропали без вести у берегов Ливии

Судно с не менее чем 20 мигрантами на борту потерпело крушение в пятницу вечером в 50 км от берегов Ливии в Сицилийском проливе.

Как передает Islam.az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство ANSA.

По его данным, в спасении утопающих был задействован вертолет ВМС Италии, действовавший в координации с ливийской службой береговой охраны. Терпящее бедствие судно было замечено с итальянского военного самолета. Мигрантам были сброшены спасательные круги.

Они помогли выжить троим. В воде были обнаружены тела троих погибших. Поиск остальных ведется.