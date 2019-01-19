Произойдет лунное затмение: намаз-аят обязателен

Наблюдать полное лунное затмение можно будет 21 января - в тень от Земли Луна уйдет полностью в 09:12 по бакинскому времени.

Как передает İslam.az со ссылкой на Oxu.Az, «кровавая Луна» больше трех часов будет висеть над нашей планетой. Затмение Луны начнется в 07:34 и завершится в 10:51 по бакинскому времени.

При благоприятной погоде полное лунное затмение 21 января можно будет наблюдать без специального оптического оборудования.

Ученые кровавый цвет Луны объясняют тем, что в момент затмения Земля, ее спутник и Солнце становятся в одну линию, и Луна попадает постепенно в тень нашей планеты, принимая кровавый оттенок.

Затмение луны в Азербайджане в случае ясной погоды будет наблюдаться в течение 15-20-ти минут в самом начале процесса. А это значит, что следует выполнить намаз-аят.

Намаз аят состоит из двух рукатов и в каждом рукате содержится 5 руку. Порядок его совершения таков. После намерения произносится такбир, читается «Фатиха» и одна сура полностью, затем совершается руку, затем выпрямившись вновь читается «Фатиха» и сура, затем снова совершается руку. Таким образом, это следует повторить 5 раз, а после 5-го руку выполняется 2 земных поклона. Второй рукат совершается так же, как и первый, произносится ташаххуд и приветствие.

Во время совершения намаза аят человек может после намерения, такбира и прочтения «Фатихи» разделить аяты одной суры на пять частей и прочитать один или более аятов. Может прочитать аят и не полностью, однако согласно предосторожности, предложение следует докончить и начинать с начала суры, не ограничиваться произношением «Бисмиллях», а затем совершить руку и выпрямиться. Не читая «Фатиху», после той суры прочитать вторую часть и совершить руку. Таким образом, следует завершить суру перед пятым руку. Например, при чтении суры «Фалаг» сначала надо произнести «Бисмилляхир-рахманир-рахим. Гуль аузу бираббиль-фалаг» и совершить руку, затем выпрямиться и произнести: «Мин шарри ма халаг». Снова совершить руку и подняться, и сказать: «Ва мин шарри гасигин иза вагаб». Вновь совершить руку, и выпрямившись, произнести: «Ва мин шаррин-наффастаи филь-угад». Совершить руку, выпрямиться и сказать: «Ва мин шарри хасидин иза хасад». После этого совершить пятое руку, затем два земных поклона. Второй рукат выполняется в точности как первый. После второго земного поклона произносится ташаххуд и приветствия намаза.

Наблюдать за «кровавой Луной» и насладиться полностью «ночным шоу» 21 января смогут жители Дальнего Востока, Крайнего Севера и Западной России, Гренландии, Северной и Южной Америки, Великобритании.

Ученые отмечают, что полное лунное затмение 21 января имеет большое значение - это будет последняя в этом десятилетии так называемая «кровавая Луна». Следующая ожидается в 2021 году.

Самое продолжительное лунное затмение в XXI веке, которое длилось почти четыре часа, жители нашей планеты наблюдали 27 июля 2018 года.