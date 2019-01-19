Прошло 29 лет со дня трагедии 20 Января

Прошло 29 лет со дня кровавых событий 20 января 1990 года, ставших символом независимости, свободы и территориальной целостности Азербайджана.

B ночь с 19-го на 20-ое января 1990 года воинские части бывшего Советского союза как с моря, так и и с суши атаковали мирное население города Баку, тем самым совершив невиданное доселе кровавое преступление против человечества. В результате этого погибли 133 ни в чем не повинных мирных граждан Азербайджана, 744 человека были ранены, 841 - незаконно арестованы. Среди жертв были несовершеннолетние, старики и женщины. Это преступление, совершенное против мирного населения Азербайджана Советской Армией по приказу президента СССР Михаила Горбачева, вписано в историю человечества кровавыми буквами.

Во время совершения этого преступления в стране была информационная блокада. В ту ночь вооруженными солдатами советской армии на телевидении был взорван энергоблок и телевидение было блокировано армией, издание периодической печати было запрещено. Цель заключалась в том, чтобы народ находился в неведении происходящих кровавых событий. В такое тяжелое для народа время - 21 января 1990 года - Гейдар Алиев пришел в Постоянное представительство Азербайджана в Москве по случаю трагедии 20 января в Баку, выступил там и заявил, что в эти трагические дни он находится рядом с азербайджанским народом. Он дал политическую оценку кровавым событиям этой ночи и показал, что это было большой ошибкой руководства центральной и республиканской властей того времени, противоречащей правовым нормам, принципам демократии и гуманизма. Текст этого исторического выступления был широко распространен как у нас в стране, так и за её пределами. В душе народа, который чувствовал себя в этой ситуации беспомощным, появилась искра надежды.

29 марта 1994 года Милли Меджлис принял специальное постановление о трагических событиях в Баку 20 января, учиненных подразделениями Советской Армии. Тем самым, благодаря инициативе и настойчивости Гейдара Алиева, трагедии 20 Января была дана политико-правовая оценка на государственном уровне и имена виновников трагедии были названы.

Несмотря на весь трагизм кровавых событий 20 января 1990 года, это не смогло ослабить и сломить стремление народа к свободе и независимости, напротив, это еще больше укрепило несгибаемую волю народа, что, в конечном итоге, привело к его победе в этой борьбе.

20 января в Азербайджане является Днем всенародной скорби.