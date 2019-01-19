Читатель спрашивает: Какрова была религия пророков, живших до Его Светлости Мухаммада (с)?

Все пророки приглашали людей уверовать в единого Бога, в Судный день, на верную стезю. С этой точки зрения религия всех пророков была идентична. В Коране Аллах велит: «Воистину, религией у Аллаха является ислам» (Али-Имран, 19). Но для каждой эпохи были соответствующие шариатские указания. Несмотря на то, что сущность шариатских правил, возвещаемых всеми посланниками, была одинакова, были определенные мелкие различия. Например, все пророки проповедовали намаз и пост, однако намаз и пост тех времен отличался от намаза и поста мусульман. Если принять Ислам в качестве веры и религии, можем сказать, что религией всех посланников Аллаха был Ислам. Но если принять Ислам как шариат, то Исламом можем назвать лишь религию, которую проповедовал Его Светлость Мухаммад (с).