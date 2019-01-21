Израиль атаковал иранские силы в Сирии

Представители армии Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на 21 января нанесли наиболее сильный и многоцелевой удар по иранским целям в Сирии за все время вооруженного противостояния, пишет NEWSru.co.il со ссылкой на данные лондонской мониторинговой группы The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

В частности, по данным SOHR, была уничтожена радарная установка, входившая в централизованную систему ПВО Сирии. Есть многочисленные жертвы.

ЦАХАЛ в свою очередь заявляет, что израильскими ВВС были атакованы склады оружия, прежде всего, в международном аэропорту Дамаска, штаб иранской разведки и учебный лагерь иранских сил в Сирии.

Израильские военные отмечают, что сирийские ПВО выпустили десятки ракет по самолетам ЦАХАЛ, в ответ были атакованы батареи сирийских ПВО.

SOHR заявляет, что многие израильские ракеты достигли целей. Уничтожены склады оружия и военные объекты иранских сил и ливанской "Хезболлы" в районах международного аэропорта около Дамаска, Аль-Кисуа и Джамрайя. По сведениям SOHR, есть многочисленные жертвы.

В то же время сирийское государственное агентство SANA утверждает, что большинство израильских ракет были перехвачены ПВО Сирии. Дамаск не комментирует пока информацию об убитых и раненых.

Официальные сирийские СМИ сообщают, что израильская атака была проведена в несколько заходов, в ходе которых были выпущены десятки ракет. При этом утверждается, что большая часть ракет перехвачена.

В то же время сирийские блогеры сообщают о значительных разрушениях и жертвах на объектах Ирана и ливанской группировки "Хезболла" в районе аэропорта Дамаска, а также в районах Аль-Кисуа и Джамрайя.