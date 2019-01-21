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Число миллиардеров в мире выросло вдвое за последние десять лет

Миллиардеры по всему миру за прошедший год существенно увеличили свои состояния за счет более бедных слоев населения.

Как передает Islam.az, об этом следует из доклада международного объединения организаций по борьбе с бедностью Oxfam.

Согласно докладу активы миллиардеров в 2018 году в общей сложности выросли на 12 процентов, в среднем - на 2,2 миллиарда евро в день. Более бедная часть мирового населения понесла потери в размере 11 процентов.

За последние десять лет, говорится в отчете, число миллиардеров по всему миру выросло вдвое. Одновременно с этим все меньше людей могут выбраться из состояния крайней нищеты. Лицами, живущими за чертой бедности, считаются те, кто в день располагает суммой меньше 1,7 евро. Наиболее уязвимыми называются в документе женщины и девочки. В среднем в мире мужчинам принадлежит на 50 процентов активов больше, чем женщинам.


Опубликовано:21 Январь, 2019  13:20, ]]>Печать]]>
 
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