Эрдоган: Турция завершила подготовку к операции в Сирии

Анкара понимает, что силы, которые пытаются затянуть реализацию планов Турции по борьбе с террористами в Сирии, стремятся усилить преступные группировки у турецкой границы для последующей дестабилизации ситуации в самой Турции, сказал Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на заседании Торговых палат и товарных бирж Турции в Анкаре, сообщает Anadolu.

По его словам, «Анкара даст решительный ответ на любые нападки в адрес Турции... И пусть никто не пытается реализовать антитурецкие планы».

Эрдоган отметил, что Анкара искренне стремится к консенсусу в диалоге с США, Россией и другими силами, однако это не означает, что она будет сидеть сложа руки и спокойно наблюдать за происходящим в регионе.

«Турция сосредоточила всю мощь на своей южной границе и внимательно следит за событиями. Будем рады, если обещания, данные Турции, будут выполнены. В противном случае мы предпримем шаги, исходящие из национальной стратегии. Подготовка к операции в большей степени завершена», - сказал турецкий лидер.