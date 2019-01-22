ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Произойдет лунное затмение: намаз-аят обязателен Произойдет лунное затмение: намаз-аят обязателен
Как начпрод азербайджанской армии примкнул к джихадистам в Сирии Как начпрод азербайджанской армии примкнул к джихадистам в Сирии
Израильские христиане атаковали музей, в котором выставили распятие Рональда Макдональда Израильские христиане атаковали музей, в котором выставили распятие Рональда Макдональда
Что за стена в форме полкруга возле Каабы? Что за стена в форме полкруга возле Каабы?
Нынешней ночью наступает Аййами-Фатимиййа Нынешней ночью наступает Аййами-Фатимиййа

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Янв.2019
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
Новости » Новости по миру

Эрдоган: Турция завершила подготовку к операции в Сирии

Анкара понимает, что силы, которые пытаются затянуть реализацию планов Турции по борьбе с террористами в Сирии, стремятся усилить преступные группировки у турецкой границы для последующей дестабилизации ситуации в самой Турции, сказал Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на заседании Торговых палат и товарных бирж Турции в Анкаре, сообщает Anadolu.

По его словам, «Анкара даст решительный ответ на любые нападки в адрес Турции... И пусть никто не пытается реализовать антитурецкие планы».

Эрдоган отметил, что Анкара искренне стремится к консенсусу в диалоге с США, Россией и другими силами, однако это не означает, что она будет сидеть сложа руки и спокойно наблюдать за происходящим в регионе.

«Турция сосредоточила всю мощь на своей южной границе и внимательно следит за событиями. Будем рады, если обещания, данные Турции, будут выполнены. В противном случае мы предпримем шаги, исходящие из национальной стратегии. Подготовка к операции в большей степени завершена», - сказал турецкий лидер.


Опубликовано:22 Январь, 2019  12:25, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
22 Январь, 2019
Хуситы о будущей роли президента Хади в Йемене
22 Январь, 2019
В Пакистане убит сын основателя "Талибана"
21 Январь, 2019
Нетаньяху: Израиль ударит по любой стране, представляющей угрозу
21 Январь, 2019
Страны "Исламской восьмерки" создали специальную платежную карту
21 Январь, 2019
Россия нанесла удары по Идлибу: есть жертвы

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
22 Январь, 2019

Израиль поразил 8 батарей ПВО российского производства в последнем ударе по Сирии
22 Январь, 2019
Хуситы о будущей роли президента Хади в Йемене
22 Январь, 2019
В Азербайджане произошло землетрясение
22 Январь, 2019

Когда выполняется намаз магриб: при закате Солнца или чуть позже? Ислам в вопросах
22 Январь, 2019

Эрдоган: Турция завершила подготовку к операции в Сирии
22 Январь, 2019
В Пакистане убит сын основателя "Талибана"
21 Январь, 2019

Нетаньяху: Израиль ударит по любой стране, представляющей угрозу
21 Январь, 2019
Страны "Исламской восьмерки" создали специальную платежную карту
21 Январь, 2019

Россия нанесла удары по Идлибу: есть жертвы
21 Январь, 2019

Число миллиардеров в мире выросло вдвое за последние десять лет
21 Январь, 2019

Израиль атаковал иранские силы в Сирии Видео
21 Январь, 2019
В Мали убиты миротворцы ООН
21 Январь, 2019

Какрова была религия пророков, живших до Его Светлости Мухаммада (с)? Ислам в вопросах
21 Январь, 2019

В Азербайджане наблюдалось первое лунное затмение нынешнего года Видео
21 Январь, 2019
В Афганистане боевики взорвали базу спецслужб
20 Январь, 2019

Прошло 29 лет со дня трагедии 20 Января
19 Январь, 2019

Произойдет лунное затмение: намаз-аят обязателен
19 Январь, 2019

14 мигрантов пропали без вести у берегов Ливии
19 Январь, 2019

Откуда, то есть из чьего дома Пророк отправился в Мерадж? Ислам в вопросах
19 Январь, 2019

Нынешней ночью наступает Аййами-Фатимиййа
19 Январь, 2019

В Ливии в ходе столкновений погибли 13 человек
18 Январь, 2019

В результате удара коалиции в Сирии погибли десятки мирных жителей

18 Январь, 2019
Ученые предупредили об угрозе столкновения Земли с астероидом
18 Январь, 2019
В России столкнулись два истребителя
18 Январь, 2019
Саудовская Аравия намерена вложить в Россию миллиарды долларов
18 Январь, 2019
Известный турецкий религиозный деятель назначен ректором университета
18 Январь, 2019

Что за стена в форме полкруга возле Каабы? Ислам в вопросах
18 Январь, 2019

Вооружённые столкновения в Ливии не прекращаются, десятки пострадавших
18 Январь, 2019
ИГ заявило об ответственности за взрыв в Магнитогорске
17 Январь, 2019

Закулисье решения США уйти из Сирии Точка зрения
17 Январь, 2019

Высота волны в Каспийском море составляет 7,5 метров - оперативный штаб
© 2019 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com