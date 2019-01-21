Читатель спрашивает: Когда выполняется намаз магриб: при закате Солнца или чуть позже?

В вопросе времени выполнения намаза магриб в шариатских указаниях имеются некоторые различия. Так, согласно наиболее широко распространенному в джафаритском мазхабе мнению, после заката Солнца образующаяся на востоке красная полоса поднимается вверх и устремляется к западу. Время выполнения намаза магриб наступает в момент, когда эта красная полоса пройдет над головой человека. Но были и муджтехиды, по мнению которых намаз магриб следует выполнять в момент заката Солнца. Согласно воззрениям ахли-сунны, намаз магриб можно выполнить в момент сокрытия Солнца за горизонтом. Таким образом, шииты выполняют намаз магриб примерно на 20 минут позже суннитов.