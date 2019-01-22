Хуситы о будущей роли президента Хади в Йемене

"Для Абду-Рабби Мансура Хади нет места в политическом будущем страны".

Как сообщает Islam.az со ссылкой на SalamNews, об этом на встрече в Сане с представителем ООН Маином Шримом заявил генсек политического офиса движения "Ансарулла" Фазл Абу-Талиб.

Представитель хуситов отметил, что заместитель нынешнего президента, генерал Али Мухчин Салех также лишен всякой роли в политическом будущем страны.

"Это так называемое легитимное правительство – всего лишь инструмент в руках агрессоров. Это лишь оправдание для реализации их целей, для захвата страны и хищения ее богатств", - заявил он.

Он также отметил, что Саудовская Аравия и ОАЭ препятствуют обмену заключенными и выполнению достигнутых в Швеции договоренностей по аль-Худейде.