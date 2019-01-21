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Новости » Точка зрения

Израиль поразил 8 батарей ПВО российского производства в Сирии

Израильские военные поразили восемь батарей ПВО во вчерашнем ударе по Сирии. Об этом пишет газета «Гаарец». Среди атакованных были системы российского производства, в том числе С-75, С-125, «Бук», «Панцирь», а также радар, входящий в комплекс противовоздушной обороны, пишет Newsader.

По данным телеграм-канала Directorate 4, в числе уничтоженных был зенитный комплекс «Оса».

Как указывает «Гаарец», сирийские и российские военные до сих пор не задействовали свои более совершенные системы – С-300. Бездействуют и С-400, которые стоят на вооружении России и управляются исключительно россиянами. Их задача – защищать позиции российских войск в регионе.

Спустя сутки после одной из самых масштабных израильских операций в Сирии Москва по-прежнему не выступила с осуждением в адрес израильтян, говорится в материале израильской газеты.

Во время аналогичной по масштабам израильской атаки 25 декабря Минобороны России обвинило Израиль в создании угроз для гражданской авиации. В воскресенье российские военные заявили, что сирийцы защищались от израильских ракет с помощью средств ПВО российского производства – «Панцирь» и «Бук». Накануне пресс-служба Армии обороны Израиля показала видео уничтожения батареи «Панцирь С-1», который безуспешно пытался сбить летящую в его сторону израильскую ракету. Съемка велась установленной на израильской ракете видеокамерой.

В сентябре сирийские военные при попытке сбить израильский истребитель по ошибке уничтожили российский самолет-разведчик, что привело к гибели 15 российских военнослужащих. Россия обвинила Израиль в попытке «прикрыться» российским самолетом и поставила войскам сирийского президента Башара Асада восемь батарей С-300. По замыслу Москвы, они должны были сдержать израильскую военную активность в регионе. Этого, однако, не произошло: менее чем за месяц сообщалось о четырех эпизодах израильских атак, в том числе двух массированных.

Фактически все стоящие на вооружении Сирии средства ПВО были поставлены сирийскому правительству Советским Союзом и Россией.

Первые поставки комплексов ПВО в Сирию произошли в 1968 году. Советское руководство приняло такое решение после шестидневной войны, в ходе которой израильская авиация уничтожила от 54 до 60 из 106 сирийских самолетов, многие из которых были поражены прямо на аэродромах. К началу войны Судного дня 1973 года в составе ПВО Сирии числилось 12 дивизионов ЗРК С-75М, 8 дивизионов ЗРК С-125 и 14 батарей ЗРК «Квадрат». В процессе конфликта силы ПВО Сирии и Египта вместе уничтожили 82 самолёта ВВС Израиля, что в итоге составило 85 % всех потерь израильской авиации. Однако начиная с 20 ноября 1983 года, Израиль потерял лишь один самолет в ходе многочисленных военных операций: 10 февраля 2018 года израильский F-16 был подбит управляемой сирийской ракетой, после чего ВВС Израиля нанесли волну ударов по 12 сирийским и иранским объектам.

Сейчас на вооружении Сирии находится свыше 900 зенитных ракетных комплексов и более 4000 зенитных орудий калибра 23—100 мм, поставленных в разное время Москвой. 30 сирийских ЗРК приходится на С-75 «Двина» и С-75М «Волга», 200 — «Куб», 140 — С-125 «Нева» и С-125М «Печора», 60 — «Оса».

minval.az


Опубликовано:22 Январь, 2019  15:51, ]]>Печать]]>
 
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