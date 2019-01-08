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Новости

Действительно ли сжигание руты оберегает от сглаза?

Читатель спрашивает: Действительно ли сжигание руты оберегает от сглаза?

 

Согласно широко распространенному в Исламе воззрению, сглаз действительно существует. Самыми лучшими способами сберечься от сглаза является прибежище у Аллаха, чтение аятуль-курси, последних двух аятов суры «Галам», четырех сур Корана, начинающихся словом «гуль» («Кафирун», «Ихлас», «Фалаг» и «Нас»). В народе есть такое поверье, будто сжигая руту можно оберечься от сглаза. Но это не имеет никакого религиозного обоснования. Конечно же, сожжение дома руты не является грехом. Современная наука доказывает, что дым руты приводит к успокоению, устранению стресса. Может именно поэтому в прошлом верили, что рута оберегает от сглаза.


Опубликовано:23 Январь, 2019  12:02, ]]>Печать]]>
 
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