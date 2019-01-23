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В Афганистане погиб военнослужащий армии США

Военнослужащий армии США погиб в результате обстрела в Афганистане.

Как передаёт Islam.az, об этом сообщается на сайте миссии НАТО «Решительная поддержка».

«Сегодня один американский военнослужащий был убит в Афганистане в результате обстрела со стороны противника из стрелкового оружия», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что имя и звание военнослужащего не могут быть раскрыты, пока о его гибели не уведомят ближайших родственников. Идёт расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что в Афганистане погибли двое американских военнослужащих.


Опубликовано:23 Январь, 2019  12:35, ]]>Печать]]>
 
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