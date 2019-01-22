Легализация борделей в Азербайджане: быть или не быть?

Один из отечественных Интернет-ресурсов провел опрос среди экспертов: стоит ли легализовать публичные дома в Азербайджане? А информационным поводом к этому стали громкие скандалы с супружескими изменами и изнасилованиями, которые в последнее время горячо обсуждались в Сети. Мол, публичные дома станут противоядием от подобных эксцессов.

Признаюсь: как только увидел заголовок – «Стоит ли легализовать публичные дома?», сразу же понял: и автору, и экспертам это дюже необходимо. А то какой резон морочиться с этим вопросом? Их же нет, этих борделей, а если и не надо, так в чем вопрос? И, знаете, не прогадал. Все «случайно» выбранные эксперты совершенно «случайно» горячо ратуют за появление в Азербайджане борделей. Естественно, что для утверждения чего-то нужна аргументация. И эксперты из кожи лезли вон, лишь справиться с этой задачей. И чего только не напридумывали! Вот один из перлов: «Холостые должны заниматься либо самоудовлетворением, либо вступать в сексуальные отношения», - утверждает клинический психолог, секс-терапевт. Господи, какая хватка, какая логика (да, к логике нам частенько придется прибегать)! Выбор для холостых, прямо скажем, не богат. Но дальше – больше: «При отсутствии публичных домов, многие начинают постоянно думать об интиме». Вот те на! То есть, как только появятся публичные дома, народ массово откажется от подобной мысли, так?.. Или произойдут необратимые физиологические изменения, и потребность в интиме просто отпадет?

А вот «шедевр» от ученого-теолога, который тоже, как это не парадоксально звучит, ратует за открытие домов терпимости в стране: «Отсутствие легальных «домов терпимости» приводит к тому, что некоторые прибегают к зоофилии, что является еще большим грехом в Исламе». Так, постойте, господа хорошие. Раз уж в дело вмешался теолог, раз речь идет о грехах, уместно будет напомнить аят из Корана: «И не приближайтесь к мерзким поступкам, явным или сокрытым» (Анам, 151). Аллах запрещает не только сам мерзкий поступок, но даже приближение к нему. Кто уполномочил вас редактировать Аллаха? Кто уполномочил вести градацию грехов? Не многовато ли на себя берете?

Хотелось бы добавить вот еще что. Допустим, в Азербайджане начали действовать публичные дома, появилась, так называемая, "улица Красных фонарей". Ну, чисто гипотетически. И кто же станет клиентом этих заведений? Неужели те сексуально озабоченные сельские парни, о которых так пекутся эксперты? Да нет же, это ясно как день. Сможет ли позволить себе простой деревенский мужик вояжи в столицу ради удовлетворения своей похоти? На какие такие материальные средства? Ведь действуют же массажные салоны, которые хоть и скрытно, но оказывают эскорт услуги. И что, кто-то наблюдал массовый исход сельского мужского населения в столицу?

Кстати, о массажных салонах. В последнее время правоохранительные органы прикрыли большинство таких точек. Может именно это вынуждает бизнесменов, покровителей, как их называют в народе, "мам-Роз" искать иные пути для легализации своего черного дела? Кто знает.

И напоследок хотелось бы совершить небольшой экскурс в прошлое. Был советский Азербайджан в составе СССР. Как тогда жила молодежь? Как обходились красивые, полные энергии и энтузиазма парни? Неужели насиловали, занимались зоофилией? Ведь и на просторах Советского Союза не было публичных домов, а за проституцию полагался срок. И что? Неужели найдется такой умник, который станет утверждать, что моральное состояние, духовность нынешнего поколения намного превыше поколения 70-80-х? Или нынешняя молодежь гиперсексуальна?.. Так что, господа хорошие, ярые охотники до публичных домов, не надо вешать нам лапшу на уши. Порок – он и есть порок. Как бы вы его не называли, в какую бы одежду не обволакивали. А узаконивать порок, это уже преступление против своего народа, его настоящего и будущего.

В.Алиев