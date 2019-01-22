Читатель спрашивает: Можно ли заключать брак или разводиться с женщиной во время ее месячных?

По мнению исламских ученых, заключения брака с женщиной во время ее месячных дозволено. Но, естественно, половое сношение должно состояться после окончания месячных. Но развод с женщиной во время ее месячных в джафаритском мазхабе считается неверным. Чтобы развод был действительным, у женщины не должно быть менструальных или послеродовых выделений. Также, если мужчина был в половых сношениях с женой, то брак с ней нельзя прерывать вплоть до следующих месячных; следует подождать окончания месячных, и лишь после этого дать развод. Согласно мазхабу ахли-сунны, развод с женщиной во время ее месячных называется «талаг бидат». То есть мужчина, давший развод женщине во время ее месячных считается согрешившим, однако такой развод верен.