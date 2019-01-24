В Индонезии 26 человек погибли из-за сильных наводнений

По меньшей мере 26 человек погибли, еще 24 пропали без вести в результате сильных наводнений на острове Сулавеси в Инодонезии.

Как передает Islam.az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в четверг руководитель Агентства по предотвращению стихийных бедствий провинции Южный Сулавеси Сямсибар.

По данным чиновника, слова которого приводит новостной портал Detik, из-за стихийного бедствия свои дома вынуждены были покинуть более 3,9 тыс. человек.

Продолжающиеся несколько суток сильные дожди стали причиной выхода воды из берегов дамбы Били-Били, которая расположена примерно в 30 км от административного центра провинции города Макасара.