ПАСЕ призвала страны-участницы отказаться от шариата

Нормы шариата не соответствуют Европейской конвенции о правах человека, а потому их применение в рамках судебной системы стран-участниц Парламентской ассамблеи совета Европы невозможно.

Об этом говорится в резолюции, принятой по итогам заседания ПАСЕ.

«Различные исламские декларации о правах человека, принятые с 1980-х годов, будучи скорее религиозными, чем правовыми, не могут примирить ислам с универсальными правами человека, особенно в том смысле, что они поддерживают закон шариата, как единственный в качестве своего единственного источника ссылок.

Это включает в себя Каирскую декларацию о правах человека в исламе 1990 года, которая, хотя и не имеет обязательной юридической силы, имеет символическое значение и политическое значение с точки зрения политики в области прав человека в исламе», - цитирует, в частности, один из пунктов резолюции ТАСС.

ПАСЕ призвала рассмотреть возможность выхода из Каирской декларации и отказа от ее поддержки в том или ином виде Албанию, Турцию и Азербайджан, которые являются членами Ассамблеи, а также Иорданию, Киргизию, Марокко и Палестину, имеющих статус партнера ПАСЕ по демократии. Законы шариата, как отмечается в резолюции, также применяются в отдельных мусульманских сообществах Великобритании и Греции.