Экс-президент Украины признан виновным в госизмене

Оболонский районный суд Киева признал экс-президента Украины Виктора Януковича виновным в государственной измене, сообщает Укринформ.

Одним из основных доказательств по делу является письмо Януковича в адрес президента РФ Владимира Путина с просьбой ввести войска на территорию Украины.

По состоянию на 5 декабря 2018 года состоялось 89 судебных заседаний по этому делу, однако Янукович, которого неоднократно вызывали в суд для последнего слова, так и не вышел на видеоконференцсвязь, передает Islam.az.

Отметим, что суд рассматривает дело о госизмене Януковича с конца июня 2017 года.

Сторона обвинения просила назначить экс-президенту наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Сам Янукович вину отрицает.