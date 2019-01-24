Израильские военные задержали 19 палестинцев в различных районах оккупированного Западного берега реки Иордан, сообщает армия Израиля.

Как передает Islam.az со ссылкой на "Анадолу", палестинцы были задержаны в ходе рейдов, проводимых израильскими силами безопасности накануне ночью. Задержанные обвиняются в причастности к террористической деятельности и будут допрошены.

Силы безопасности Израиля часто проводят рейды в оккупированном Восточном Иерусалиме и на Западном берегу Иордана, задерживая палестинцев.

По официальным данным, в израильских тюрьмах содержатся около шести тысяч палестинцев, в том числе 270 детей.