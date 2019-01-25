Спецдокладчик ООН посетит Турцию для оценки расследования дела Кашикчи

Спецдокладчик ООН по внесудебным и массовым казням Аньес Калламар направится на следующей неделе в Турцию для оценки расследования по делу убийства саудовского журналиста Джемаля Кашикчи.

Калламар заявила, что она направится в Турцию на следующей неделе для оценки "независимого международного расследования" убийства Кашикчи.

"Результаты оценки расследования и мои рекомендации будут представлены на сессии в Совете по правам человека ООН в июне 2019 года", - заявила Калламар.

Она добавила, что ее поездка продлится с 28 января по 3 февраля.