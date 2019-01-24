Читатель спрашивает: Грех ли одевать детей в так называемую «одежду ангелов» с крыльями?

Во-первых, нельзя однозначно утверждать, что ангелы имеют крылья. Правда, в некоторых хадисах утверждается, что у ангелов есть крылья, но это не имеет отношения ко всем ангелам. Ангелы могут принимать различные обличья, в том числе и существ с крыльями. Во-вторых, крылатыми их могут называть не по причине наличия крыльев, а в виду их стремительного передвижения и силы. Но люди представляют ангелов именно в крылатом виде. И одевать детей в одежды с крыльями, которые символизируют ангелов, не является грехом. Потому что это делается с целью подчеркнуть невинность малыша. Никто на самом деле не думает, что ребенок является ангелом, а не человеком.