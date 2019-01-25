Жертвами акций протеста в Венесуэле стали 26 человек

По меньшей мере 26 человек погибли во время антиправительственных протестов в Венесуэле.

Как передает Islam.az со ссылкой на ТАСС, такие данные привела в четверг неправительственная организация (НПО) "Венесуэльская обсерватория социальных конфликтов" (OVCS).

"К 14:00 были подтверждены данные о 26 убитых в ходе протестов. В это число входят жертвы, чьи личности были установлены", - говорится в сообщении организации.

Больше всего погибших зафиксировано в столичном округе - семь. В штате Амасонас - два человека, в Баринасе - три, в Боливаре - пять, в Монагасн - два, в штате Португеса - три, в штате Тачира - три. Еще один человек погиб в штате Яракуй.

Ранее сообщалось о 16 жертвах в ходе акций протеста против президента Николаса Мадуро, которые были организованы в минувшую среду во многих регионах страны.