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Новости » Точка зрения

Ильхам Алиев реконструировал за свой счет мечеть в России

26 января делегация Управления мусульман Кавказа отправляется в столицу Северной Осетии — Алании город Владикавказ.

Как сообщили в УМК, делегация примет участие в открытии мечети Мухтарова, реконструированной благодаря личной помощи президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Для восстановления мечети, построенной азербайджанским меценатом Муртузом Мухтаровым в 1908 году, члены Высшего религиозного совета народов Кавказа обратились к Ильхаму Алиеву. Мечеть была реконструирована благодаря особому вниманию президента.

В рамках визита азербайджанская делегация встретится с руководством Северной Осетии.


Опубликовано:25 Январь, 2019  14:40, ]]>Печать]]>
 
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