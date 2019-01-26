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Закрытая в Москве мечеть "Инам" будет действовать как общая мечеть

Взятая в аренду азербайджанцами России мечеть "Инам" ("İnam") в районе Отрадное Москвы, несколько дней назад закрывшаяся по техническим причинам, с сегодняшнего дня восстановила деятельность.

Как сообщает Islam.az со ссылкой на Report, она будет действовать как общая мечеть.

Отметим, что мечеть "Инам" была построена по инициативе экс-прокурора Баку Мамеда Гулиева и экс-президента Аяза Муталлибова. В этом деле им помогал друг из Средней Азии, предприниматель Рашид Беязидов.

Для строительства мечети Р.Беязидов предоставил один из принадлежащих ему участков. На данный момент мечеть считается частной собственностью Р.Беязидова.


Опубликовано:26 Январь, 2019  11:15, ]]>Печать]]>
 
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