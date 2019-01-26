Число задержанных в ходе протестов в Венесуэле достигло 500

Число задержанных во время протестов в Венесуэле, продолжающихся с 21 января, возросло до 500 человек.

Как передаёт İslam.az со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступил на своей странице в Twitter исполнительный директор неправительственной организации «Венесуэльский уголовный форум» Альфредо Ромеро.

«Задержания продолжаются. Число арестов уже достигло 500», – написал Ромеро.

В Венесуэле проходят массовые выступления против действующего президента Николаса Мадуро. 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд страны, провозгласил себя исполняющим обязанности президента. США и ряд других стран заявили о признании Гуайдо временным президентом республики. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.